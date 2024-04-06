Kolesterol hastalarının uzak durması gereken 8 gıda...

Yayınlanma: 06.04.2024 - 23:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 23:11

Kolesterol genellikle kendi hücrelerimizde ve hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunan "mumsu" bir madde olarak tanımlanır. Kanınızda çok fazla olduğunda kötü bir şöhrete sahip olur. Ancak kandaki kolesterol seviyeleri normal, sağlıklı aralığın üzerine çıktığında, genellikle kalp hastalığı riskinin artmasına neden olur. İşte bu durumda kolesterol hastalarının tüketmemesi gereken besinler vardır...

Yüksek kolesterolü olanlar için en kötü 8 yiyecek:

Kızarmış Yiyecekler

Derin yağda kızartılan gıdalar genellikle doymuş yağlarla doludur ve aynı zamanda trans yağ içerebilir.

Yağlı Et

Et ve kümes hayvanlarının yağı ve derisi genellikle doymuş yağ oranında yüksektir. Daha yağsız etleri tercih etmek daha iyidir.

Fast Food

Restoranlarda kullanılan yağlar genellikle hidrojenlenmiş yağlar içerebilir, bu da trans yağlar oluşturabilir.

İşlenmiş Etler

Sosis, pastırma ve salam gibi işlenmiş etler doymuş yağ bakımından yüksektir ve tüketimleri minimumda tutulmalıdır.

Paketlenmiş Gıdalar

Pizza, nugget, mikrodalga patlamış mısır ve kraker gibi paketlenmiş gıdalar doymuş yağ veya trans yağ içerebilir.

Tatlılar ve Unlu Mamuller

Kurabiye, kek, hamur işleri gibi tatlılar doymuş yağlar içerebilirler, bu nedenle tüketimleri sınırlı olmalıdır.

Çok Miktarda Tereyağı

Tereyağı yüksek miktarda doymuş yağ içerir, bu nedenle günlük alım miktarı kontrol altında tutulmalıdır.

Peynir

Peynir, doymuş yağ içeriği yüksek olan bir gıdadır ve tüketim miktarına dikkat edilmelidir.