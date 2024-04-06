Kolesterol hastalarının uzak durması gereken 8 gıda...
Yüksek kolesterole sahip olan kişilerin yemek listelerinde kesinlikle bulunmaması gereken gıdalar vardır. İşte uzmanların kesinlikle tüketilmeli dediği 8 gıda...
Kolesterol genellikle kendi hücrelerimizde ve hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunan "mumsu" bir madde olarak tanımlanır. Kanınızda çok fazla olduğunda kötü bir şöhrete sahip olur. Ancak kandaki kolesterol seviyeleri normal, sağlıklı aralığın üzerine çıktığında, genellikle kalp hastalığı riskinin artmasına neden olur. İşte bu durumda kolesterol hastalarının tüketmemesi gereken besinler vardır...
Yüksek kolesterolü olanlar için en kötü 8 yiyecek:
Kızarmış Yiyecekler
Derin yağda kızartılan gıdalar genellikle doymuş yağlarla doludur ve aynı zamanda trans yağ içerebilir.
Yağlı Et
Et ve kümes hayvanlarının yağı ve derisi genellikle doymuş yağ oranında yüksektir. Daha yağsız etleri tercih etmek daha iyidir.
Fast Food
Restoranlarda kullanılan yağlar genellikle hidrojenlenmiş yağlar içerebilir, bu da trans yağlar oluşturabilir.
İşlenmiş Etler
Sosis, pastırma ve salam gibi işlenmiş etler doymuş yağ bakımından yüksektir ve tüketimleri minimumda tutulmalıdır.
Paketlenmiş Gıdalar
Pizza, nugget, mikrodalga patlamış mısır ve kraker gibi paketlenmiş gıdalar doymuş yağ veya trans yağ içerebilir.
Tatlılar ve Unlu Mamuller
Kurabiye, kek, hamur işleri gibi tatlılar doymuş yağlar içerebilirler, bu nedenle tüketimleri sınırlı olmalıdır.
Çok Miktarda Tereyağı
Tereyağı yüksek miktarda doymuş yağ içerir, bu nedenle günlük alım miktarı kontrol altında tutulmalıdır.
Peynir
Peynir, doymuş yağ içeriği yüksek olan bir gıdadır ve tüketim miktarına dikkat edilmelidir.
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