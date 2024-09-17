Kolesterolün baş düşmanı! Afyonkarahisar’da yetişiyor: Hasadı için geri sayım başladı...
Afyonkarahisar’da yetiştirilen sindirim ve kalp hastalıklarına iyi geldiği bildirilen hünnap hasadının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.
Tarım ve Osman İl Müdürü Özkan Parlak, Çayırbağ beldesinde bulunan hünnap bahçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Parlak, “Yaklaşık 25 dekar alanda kurulan bahçede başta hünnap olmak üzere diğer tür ve çeşitlerde meyve ağaçları bulunmaktadır. İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmayan hünnap dikenli bir ağaç yapısına sahip olan hamken meyveleri zeytine benzeyen, olgunlaştığında iğdeye benzeyen hem kurusu hem de yaşı tüketilebilen bir meyvedir. Lif içeriği yüksek olan hünnap sindirimin düzenlenmesi ile kalp hastalıkları riskini arttıran kolesterole karşı koruma sağlayan bir meyvedir.
Üreticimizin bahçesinde değişik çeşit hünnap ağacı bulunmakta olup yeni çeşitlerinde denemesi yapılmaktadır. Ayrıca bahçede hünnap dışında farklı çeşitlerde badem, kestane, üzüm, elma, erik ve şeftali yetiştiriciliği de yapılmaktadır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
- Baro Başkanı açıkladı: Diş örneği bu yüzden alınamadı...
- Mansur Yavaş'tan sitem dolu 'istifa' yanıtı
- KRT TV canlı yayınında 'yırtık don' kavgası
- Hizbullah telsizleri eş zamanlı patladı!
- Narin'in amcasının tuhaf paylaşımı ortaya çıktı
- O bölgede 7 büyüklüğünde deprem yolda!
- 'Yenge, katilin adını ağzından kaçırdı' iddiası
- Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçının evine baskın