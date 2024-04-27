Kolombiya kahvesinin marka yüzü Castaneda hayatını kaybetti
Kolombiya'nın dünyaca ünlü kahvesi Juan Valdez'in marka yüzü olarak bilinen Carlos Castaneda, 58 yaşında yaşamını yitirdi.
Kolombiya Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin dünyaca tanınan kahvesi ve ünlü karakter Juan Valdez'i temsil eden Castaneda'nın hayatını kaybettiği bildirildi.
Castaneda'nın ailesine baş sağlığı dileğinde bulunan federasyon, "Juan Valdez karakterini 20 yıl boyunca temsil eden arkadaşımız Carlos Castaneda'nın ölüm haberini vermek zorundayız. Kendisini bu markaya adamış harika bir insandı. Carlos, bize çok güzel anılar bıraktı" ifadesine yer verildi.
YENİ MARKA YÜZÜ KİM OLACAK?
Castaneda'nın ölüm haberi tüm ülkede üzüntüyle karşılanırken, yeni marka yüzünün kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Kolombiya’nın en iyi kahve markalarından biri olan Juan Valdez, dünyanın en iyi Arabica kahve üreticilerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde yer alıyor.
Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez'in Türkiye'de de 11 şubesi hizmet veriyor.
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