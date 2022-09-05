Konserde baygınlık geçirmişti: İzel, bayılmasına neden olan durumu anlattı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:41

'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi.

25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren efsanevi müzik grubu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Teleferik bin 200 Metre Sahnesi'nde müzikseverlerin karşısına çıktı. Konser sırasında İzel'in baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu.

YARDIMINA ÇELİK VE ERCAN SAATÇİ KOŞTU

Konserin son 10 dakikasında, şarkısını seslendirdiği sırada baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi koştu.

O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen bir seyirci tarafından kaydedildi. Kulise götürülen 53 yaşındaki sanatçıya, doktorlar hemen müdahale etti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İzel'in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği, bu nedenle şeker ve tansiyonunun düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de etkisiyle bayıldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı İzel, yaşananların ardından 128 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşarak, sahnede baygınlık geçirmesiyle ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"YEMEK YEMEYİ UNUTTUM"

Ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

"Merhaba sevgili herkes, tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Evet küçük bir aksilik yaşadık" diyerek sözlerine başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel konserler verdik. Kuruçeşme derken bir anda Fethiye Babadağ'da zirveye, 1200 metreye çıktık. Ben oranın heyecanıyla, 'burada nasıl bir konser yeri olabilir' derken yemek yemeyi unuttum. Benim hipoglisemim olduğu için arada bir sahne öncesi bir şeyler atıştırmam gerekiyor, maalesef bu atıştırmayı yapmadığım için sahnede ufak bir tansiyon ve şeker düşmesi yaşadım. Ama iki tane kahramanım vardı; Çelik ve Ercan. Beni bir anda tuttular, yakaladılar. Orada yukarıda bir müdahale yapıldı, aşağıda Fethiye devlet hastanesi, çok teşekkür ederim her şeye baktılar."

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

"Yine de 'Babadağ'da güzel yere çıkar mısın?' deseler çıkarım, yemek yemeyi unutmadan" diyerek gülen İzel, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu arada bütün sevenlerime, sanatçı dostlarıma, beni merak eden üzülen, güzel mesajlar gönderen herkese hem teşekkürlerimi iletiyorum; hem de beni merak etmeyin, çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba gibi güzel bi yerde dinleniyorum. Yakında görüşmek üzere."