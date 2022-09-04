İzel sahnede fenalaştı! Yardımına Çelik ile Ercan koştu

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde İzel fenalaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 09:11
İzel sahnede fenalaştı! Yardımına Çelik ile Ercan koştu
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Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.

Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. O anlar bir dinleyici tarafından görüntülendi.

Kulise götürülen İzel’e, doktorlar hemen müdahale etti. İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


İzel çelik konser

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