Koray Avcı şehri bıraktı, tekne hayatına geçti: 'Güne kaptan gibi başlıyorum'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:00

Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen ünlü isimler, doğayla iç içe yeni hayatlar kurma yoluna gidiyor. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Koray Avcı oldu.

TEKNEDE YENİ BİR HAYAT

Koray Avcı, tasını tarağını toplayarak baba yadigârı mütevazı bir tekneye yerleşti. "Avcı" adını verdiği teknesinde yaşamaya başlayan sanatçı, yeni hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Teknede yaşıyorum ama temizlik yapıyorum ve bulaşık yıkıyorum. Güzel bir hayat ama arkada oturup keyif yapmıyorum. Güne kaptan gibi başlıyorum. Kendime paten aldım. Onu yapacağım. Oradan sonra şeflik eğitimi alıp, yemek yapacağım. Japon mutfağı da yapabiliyorum, Anadolu mutfağı da var. Belki kafam atar bir yer açarım. Yapılacak listem var. Bir bakmışsın Teoman gibi, 'Ben gidiyorum' demişim. Şimdi paraşütle atlamam lâzım. Uçaktan atlamayı düşünüyorum. Bunun eğitimini almak istiyorum."

“AT BENİM İÇİN YAŞAM TARZI”

Koray Avcı, at biniciliğine olan ilgisinden de bahsetti. Atlarla kurduğu özel bağı anlatan sanatçı, bu tutkusunun kendisi için adeta bir terapi olduğunu söyledi:

"Benim için terapi... Haftalık 2 - 3 saat ayırıyorum. At, benim için yaşam tarzı. Darlandığım zaman koşup, gideceğim bir yer var. At, seni atmaz, yanlış binersen atar. Anlıyor seni. Değişik bir dünya. Başka bir dünyaya geçiyorum. Nabzımı dengeliyorum. Serseri gibi binmiyorum. Atım vardı, rehabilitasyon merkezi istedi, onlara gönderdim. At bakmak meşakkatli... Ama tekrar almayı düşünüyorum."