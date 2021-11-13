Hastaneden taburcu olan Hakan Ural yaşadıklarını anlattı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 17:14

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ural'ın geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Nur Tuğba ise iddiayı yalanlayarak "Sağlık durumu gayet iyi" demişti.

Hakan Ural, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durumu hakkında merak edilenleri anlattı.

Taburcu olduktan sonra çektirdiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, şu ifadeleri kullandı;

"Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü dert sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret vs herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz bu bir döngü..."

"ATLATTIK DERKEN SÜREÇ SIKINTIYA GİRDİ"

"Fazla uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan istisnasız ilgi alaka samimi, sevgi, sahip çıkma çabanız bana aileme bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz. Anlatılamaz bir velinimet. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özel ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi dostum çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum. Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye. Yurdun dört bir yanından genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yaşlılarımız ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı halkıma insanlarıma layık fayda sağlayan namusumuzla, şerefimizle bu süreci tamamlamak... Her şey çok ani gelişti atlattık atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi sonrası malum."

"SAĞLIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil... Ayrıca Amerikan Hastanesi sağlık ekiplerine sayın Dr. Şirvan Bey'e. Bana 6 gün evlat, kardeş, akrabası gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salise de başta taşıdığımız can olmak her şey olumlu olumsuz değişebilir! Her şey üste kendi tercihlerimizle seçtiklerimizin olumlu olumsuz sonuçları var! Velhasıl Allah'ıma hamdolsun. Allah şifa dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız."