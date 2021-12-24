Eşini kaybeden Özgü Namal'dan yeni karar

24 Aralık 2021 Cuma, 16:18

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz sene 7 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkıldı.

Eşinin ölümünden sonra Muğla'daki evinden taşınan oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

10 YILLIK KİRASINI PEŞİN VERMİŞTİ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Namal, 10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşalttı.

Çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen Özgü Namal, eşiyle oturduğu Anadolu Hisarı'ndaki evinden de taşındı. Oyuncu, şimdilerde ailesiyle yaşamak için Kavacık'ta bahçeli bir ev kiraladı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz sene nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.