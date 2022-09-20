Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını 250 bin kişi ziyaret etti
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe II. Elizabeth’in halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.
İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
TAM RAKAM, DAHA SONRA AÇIKLANACAK
İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe’nin Londra’daki Westminster Hall’da halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Donelan, tam rakamın ise zamanı gelince açıklanacağını söyledi.
Kraliçenin naaşı, Westminster Hall’de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konarak 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunmuş, cenaze 4 gün boyunca halkın ziyaretine açılmıştı.
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