Kramp ve kasılmalara son veriyor, sancıyı anında ortadan kaldırıyor: Regl ağrısına iyi gelen 6 etkili besin

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:06

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:06

Regl dönemi, birçok kadın için fiziksel ve duygusal zorluklarla dolu olabilir. Bu dönemde yaşanan ağrılar ve rahatsızlıklar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, doğru besinleri tüketmek regl ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilir. Beslenmenizde yapacağınız bazı değişikliklerle bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz. Peki, hangi gıdalar kramp ve kasılmalara son verip sancıyı ortadan kaldırıyor? İşte, regl ağrısına iyi gelen 6 etkili besin...

REGL AĞRISINA İYİ GELEN 6 ETKİLİ BESİN

1. Magnezyum zengini besinler tüketin

Magnezyum, kasların gevşemesine yardımcı olarak ağrıları hafifletebilir.

Badem ve ceviz:

Özellikle badem ve ceviz gibi kuruyemişler, magnezyum bakımından zengindir.

Ispanak ve brokoli:

Yeşil yapraklı sebzeler hem magnezyum hem de diğer mineraller açısından faydalıdır.

Avokado:

Sağlıklı yağların yanı sıra magnezyum içerir ve iltihap azaltıcı etkisiyle regl sancılarını hafifletebilir.

2. Omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar

Omega-3 yağ asitleri, iltihap karşıtı özellikleriyle bilinir ve regl ağrılarını hafifletir.

Somon ve sardalya:

Yağlı balıklar, omega-3 açısından zengindir. Haftada 2-3 kez tüketmek faydalıdır.

Keten tohumu ve chia tohumu:

Bu tohumlar, bitkisel omega-3 kaynağıdır ve yoğurtla karıştırılarak kolayca tüketilebilir.

Ceviz:

Hem omega-3 hem de magnezyum içeriğiyle iki kat fayda sağlar.

3. Potasyum içeren gıdalara yer verin

Potasyum, kas kramplarını azaltmaya yardımcı olur.

Muz:

Potasyum zengini olan muz, krampları hafifletmek için mükemmel bir seçenektir.

Tatlı patates:

Doğal bir potasyum ve lif kaynağıdır.

Narenciye:

Portakal ve greyfurt gibi meyveler, hem potasyum hem de C vitamini içerir.

4. Antioksidan ve lif kaynakları

Antioksidanlar, vücutta serbest radikalleri azaltarak iltihaplanmayı önler.

Yaban mersini ve böğürtlen:

Antioksidan açısından oldukça zengindir.

Tam tahıllar:

Esmer pirinç, yulaf ve kinoa gibi tam tahıllar lif kaynağıdır ve sindirimi düzenler.

Zeytinyağı:

Doğal bir antioksidan kaynağıdır ve iltihaplanmayı azaltır.

5. Zencefil ve zerdeçal gibi doğal ağrı kesiciler

Zencefil:

Regl ağrıları sırasında çay olarak tüketildiğinde ağrıyı hafifletir ve mideyi rahatlatır.

Zerdeçal:

İçerdiği kurkumin sayesinde iltihaplanmayı azaltır. Yemeklerinize baharat olarak ekleyebilirsiniz.

6. Bol su ve sıvı tüketimi

Regl döneminde yeterli sıvı tüketmek, vücuttaki şişkinlik hissini azaltabilir.

Bitki çayları:

Papatya çayı ve rezene çayı, kasların gevşemesine yardımcı olur.

Sade su:

Gün boyu yeterli miktarda su içmek, vücutta sıvı dengesini korur.