Kristen Bell başrolünde: 'Nobody Wants This' ikinci sezon onayı aldı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:52

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:52

Netflix, başrollerinde Kristen Bell ve Adam Brody’nin yer aldığı romantik komedi dizisi Nobody Wants This'in ikinci sezon onayını verdi. İlk sezonu 26 Eylül'de büyük bir çıkış yapan dizinin başarısının ardından yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, dizinin ikinci sezonunda yeni yapımcılar görev alacak. Girls dizisinden tanınan Jenni Konner ve Bruce Eric Kaplan, ikinci sezonda dizi sorumlusu ve yönetici yapımcı olarak ekibe katılıyor. Dizinin yaratıcısı Erin Foster ise yönetici yapımcı olarak projede yer almaya devam edecek.

Konner ve Kaplan'a ek olarak Steven Levitan ve Oly Obst da baş yapımcı olarak projede yer alacak. Kristen Bell ise başrolün yanı sıra dizinin baş yapımcılığını da üstlenmeye devam ediyor.