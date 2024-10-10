Netflix'in sevilen dizisi 'The Night Agent' İstanbul'da çekilecek!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:35

Güncelleme: 10.10.2024 - 10:35

Netflix, başrolünde Gabriel Basso’nun yer aldığı aksiyon dizisi "The Night Agent"ın 3. sezon çekimlerine 2024 yılının sonunda İstanbul’da başlayacağını duyurdu. Duyuru, ikinci sezonun ilk görselleri eşliğinde yapıldı. Toplam 10 bölümden oluşacak üçüncü sezonun çekimleri İstanbul'da başlayacak ve 2025 yılında New York'ta devam edecek.

İlk sezonuyla 2023 yılında en çok izlenen dizilerden biri haline gelen ve halen Netflix'te en popüler diziler arasında yedinci sırada yer alan "The Night Agent", ikinci sezonuyla 2025 yılında izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, Matthew Quirk’ün aynı adlı romanından uyarlandı. Hikaye, acil durum hattına bakan düşük rütbeli bir FBI ajanı olan Peter Sutherland etrafında şekilleniyor. İlk sezonda Başbakan’ı kurtarma çabalarıyla dikkat çeken Peter, ikinci sezonda Gece Ajanı olmaya hak kazanır. Ancak, bu gizli organizasyonun bir parçası haline gelmek, onu tehlikelerle dolu, karmaşık bir dünyaya sürükler. Aksiyon ve gerilim dolu, çok katmanlı bir hikaye ile dizi, izleyicilerine soluksuz bir macera vaat ediyor.