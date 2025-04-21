Kristen Stewart ve Dylan Meyer evlendi: Çocuk planları da hazır

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:57

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:57

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist Dylan Meyer, nikâh işlemlerinin ardından Los Angeles’ta düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Stewart’ın evinde gerçekleşen bu özel kutlamaya sadece yakın dostlarının katıldığı öğrenildi. Sınırlı sayıda davetlinin bulunduğu törende, oyuncu Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimler de yer aldı.

İLİŞKİLERİ FİLM SETİNDE TANIŞARAK BAŞLADI

Stewart ve Meyer’ın yolları ilk kez 2013 yılında bir film setinde kesişti. Ancak aralarındaki romantik ilişki, 2019 yılının Ağustos ayında başladı. Bu dönemde Stewart, uzun süredir birlikte olduğu model Stella Maxwell ile yollarını ayırmıştı. Çiftin tekrar bir araya gelişi ise ortak bir arkadaşlarının partisinde gerçekleşti.

NİŞAN VE EVLİLİK SÜRECİ

2021 yılında çiftin sol ellerindeki yüzükler dikkat çekmiş, ardından nişan iddiaları ortaya atılmıştı. Kristen Stewart, kasım ayında katıldığı Howard Stern programında Dylan Meyer ile nişanlandıklarını doğrulamıştı.

Geçtiğimiz yıl Rolling Stone dergisine verdiği röportajda Stewart, Meyer ile evlenmeyi planladıklarını ve çocuk sahibi olmak istediklerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, “Nasıl bir ailem olacağını bilmiyorum ama çocuk sahibi olmamam gibi bir ihtimal yok” ifadelerini kullanmıştı. Çiftin, birbirlerinden alınan embriyolarla çocuk sahibi olmayı planladığı da belirtilmişti.