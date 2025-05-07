Kronik bekarlığın nedenleri açıklandı: Uzmanlara göre bu 7 neden ilişkiyi engelliyor

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:06

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:06

Bekar olmanın pek çok avantajı olabilir; ama yıllar geçtikçe hâlâ konuşma aşamasını geçemeyen bir ilişki döngüsünde sıkışıp kaldıysanız, bu durumu sorgulamak kaçınılmaz hale gelir. İngiltere'de yetişkinlerin üçte ikisi bir ilişki içinde yaşıyor ve çoğu kişi ayrılıktan sonra iki yıl içinde yeni bir ilişkiye başlıyor. Ancak siz hâlâ yalnızsanız, sorun sizde değil ama yaklaşım biçiminizde olabilir.

GERÇEK DIŞI BEKLENTİLER

Çift terapisti Annabelle Knight’a göre bazı insanlar, sosyal medya ve romantik filmlerden etkilendikleri idealize edilmiş aşk algısıyla potansiyel partnerleri yeterince tanımadan eliyor. İlişki uzmanı Michelle Begy de bu durumu sıkça gözlemlediğini belirterek, dış görünüş, meslek, ortak hobiler gibi yüzeysel kriterlerin, duygusal uyumun önüne geçmesinin sağlıklı ilişkileri engellediğini söylüyor.

YANLIŞ YERLERDE AŞK ARAMAK

İlişki uzmanı Dr. Tara’ya göre kalıcı ilişki arayan birinin bar ya da kulüp gibi geçici ortamlarda şansını denemesi pek etkili değil. Bu tür yerlerde standartlar düşebilir ve bağ kurmak yerine yüzeysel etkileşimler yaşanabilir. Onun yerine bilinçli kullanılan tanışma uygulamaları veya arkadaş çevresinden gelen öneriler daha etkili olabilir.

DUYGUSAL DUVARLAR ÖRMEK

Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları, kişiyi farkında olmadan duygusal yakınlıktan uzak tutabilir. Annabelle Knight’a göre bazı insanlar, ilişkileri terk edilme ya da ihanete uğrama gibi duygularla bağdaştırdığı için bilinçsizce kendilerini geri çeker. Gerçek bağ kurmak, duygusal risk almayı gerektirir ve bu adımı atmak herkes için kolay değildir.

DÜŞÜK ÖZ GÜVEN

İlişki koçu Heather Garbutt, bazı insanların farkında olmadan “ben sevilmeye layık değilim” gibi inançlarla yaşadığını ve bu durumun bağ kurmayı zorlaştırdığını söylüyor. Bu duygular genellikle çocukluk dönemindeki travmalara dayanır. Öz güven eksikliği sadece ilişki başlatmayı değil, sürdürmeyi de zorlaştırır. Kendine değer vermeyen biri, partnerine de kendini değersiz hissettirebilir.

YANLIŞ PARTNER SEÇİMLERİ

Düşük öz değer algısı, kişiyi sağlıksız ilişkileri tekrar tekrar yaşamaya iter. Annabelle Knight, kişinin geçmiş aile dinamiklerinden etkilenerek farkında olmadan duygusal olarak uzak ya da dengesiz partnerleri seçebileceğini belirtiyor.

YENİ İLİŞKİLERE YER AÇMAMAK

Aşkı istiyor olabilirsiniz ama hayatınızda gerçekten ona yer var mı? Michelle Begy, yoğun iş temposu, alışkanlık haline gelmiş yalnızlık veya geçmişin duygusal yükü gibi nedenlerle insanların ilişkiye zihinsel ya da fiziksel olarak yer açamadığını vurguluyor.

ZAYIF İLETİŞİM BECERİLERİ

Zorlayıcı ama geliştirilebilir bir alan: iletişim. Dr. Tara’ya göre ilk buluşmalarda yaşanan sessizlikler ya da kopuk sohbetler, ilişkilerin başlamadan bitmesinin en temel nedenlerinden biri. İyi bir konuşmacı olmak çekiciliği ve bağ kurmayı artırır. Konuşma becerileri kitaplarla ve pratikle geliştirilebilir; arkadaşlarla yapılan sohbetler bile bu konuda fark yaratabilir.