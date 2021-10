Oyuncu Chris Pearson bıçaklanarak öldürüldü

12 Ekim 2021 Salı, 10:08

Reality şov oyuncusu Chris Pearson'ın bıçaklanarak öldürüldüğü haberi ABD'de şok etkisi yarattı.

MTV'nin Ex on the Beach yapımının ilk sezonunda yer alan 25 yaşındaki oyuncu Pearson'ın ölümüyle ilgili ilk açıklama Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapıldı.

Tam adı Christopher Westley Pearson olan oyuncu Erwin Sokağı'ndaki 22100 bloğunda gece 2 sıralarında ağır yaralı olarak bulundu.

Haber Global'in aktardığı habere göre, kim olduğu bilinmeyen bir kişiyle sözlü bir tartışma yaşadığı öğrenilen Pearson'ın tartışmanın büyümesi üzerine karşıdaki kişi tarafından bıçaklandığı açıklandı.

Hastaneye kaldırılan Pearson'ın öldüğü açıklandı.

Chris Pearson'ın ölümünün ardından yayınlanan mesajda "Bir gülümsemesi tüm odayı aydınlatırdı, müzikten daha çok sevdiği şey ailesi ve arkadaşlarıydı. Tek isteği ailesine yardımcı olmaktı. Hayat Chris'i bizden çok erken aldı" denildi.