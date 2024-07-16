Küflendiğinde bile tüketilebilen gıdalar... Yemek israfından kaçınmak için dikkat: Uzmanlar hangi gıdaların tüketilebileceğini açıkladı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 20:07

Güncelleme: 16.07.2024 - 20:07

Gıda güvenliği konusunda çoğu kişi, “şüphe varsa, at gitsin” prensibini benimser. Ancak uzmanlar, bu yaklaşımın bazen gereksiz israfa yol açabileceğini belirtiyor. Yüksek gıda fiyatları göz önüne alındığında, bazı küflü gıdaların kurtarılabileceğini bilmek önemli olabilir.

KURTARILABİLİR GIDALAR

Sert Peynirler: Sert peynirlerde görülen küf, genellikle yüzeyle sınırlıdır. Uzmanlar, sert çedar gibi peynirlerin küflü kısmının kesilerek güvenle tüketilebileceğini söylüyor. Sert peynirler doğru saklandığında açıldıktan sonra üç ila dört hafta dayanabilir.

Havuç ve Elma Gibi Sert Ürünler: Bu tür gıdaların yüzeyinde küf oluşmuşsa, küflü kısmı kesip atarak kalan kısmı tüketebilirsiniz.

Çikolata: Çikolata üzerinde oluşan beyaz lekeler zararsızdır ve nemle temas eden şeker kristallerinin görünümünden kaynaklanır. Küf olmadığından dolayı çikolata güvenle tüketilebilir.

ATILMASI GEREKEN GIDALAR

Yumuşak ve Yarı Yumuşak Peynirler: Gorgonzola veya mozzarella gibi peynirler küf görüldüğünde kesinlikle atılmalıdır. Bu tür peynirlerdeki küf, toksinlerin peynirin sıvısına yayılma potansiyeline sahiptir.

Yoğurt: Yoğurt gibi yumuşak süt ürünleri küflendiğinde hemen atılmalıdır.

Yumuşak Ekmekler: Beyaz sandviç ekmeği, kekler ve simitler üzerinde küf oluşmuşsa, bu gıdalar da atılmalıdır. Rhizopus stolonifer adı verilen küf türü, ekmeğin yüzeyinde beyaz veya grimsi lekeler şeklinde görülür ve hızla yayılabilir.

Meyve ve Sebzeler: Özellikle domateslerde sıkça görülen Stachybotrys chartarum türü küf, toksik siyah küf olarak bilinir ve mikotoksin üretir. Bu tür küfler, solunum sorunları, alerjik reaksiyonlar ve ciddi vakalarda nörolojik semptomlar veya organ hasarına yol açabilir.

GIDA GÜVENLİĞİ VE SON KULLANMA TARİHLERİ

Her yıl binlerce insan bozuk gıdalar nedeniyle hastalanmaktadır. Bu nedenle, son kullanma tarihlerine dikkat etmek önemlidir. Ancak uzmanlar, son kullanma tarihinden birkaç gün sonra bile süt gibi ürünlerin, eğer düzgün bir şekilde soğutulmuşsa, tüketilebileceğini belirtmektedir.