Kuğu Gölü balesi İstanbul'da sahnelendi
İstanbul'da Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü Balesi'ni sahneledi. Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.
Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Kuğu Gölü Balesi'ni sahneledi. İki perde olarak izleyiciyle buluşan Kuğu Gölü Balesi, Rus bale tarihindeki ilk Rus-İngiliz ortak yapımı olarak, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilev tarafından izleyici ile buluştu.
Tasarımı, ödüllü İngiliz sahne tasarımcısı Tim Goodchild yaptı. Prodüktör Kasatkina ve Vasilev eseri sahnelerken Marius Petipa, Lev Ivanov ve Alexander Gorsky'nin koreografisini yaptığı ilk versiyonundan ilham aldı.
İLK KEZ 1877’DE SAHNELENDİ
Kuğu Gölü ilk kez 1877’de Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü, efsanevi motiflere dayanıyor ve karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.
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