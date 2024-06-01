Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:57

Güncelleme: 01.06.2024 - 11:57

Arefe günü ve Kurban Bayramı tarihini merak eden yurttaşlar, dini vazifelerini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü?

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.