Kütüphaneden ödünç aldığı atlası 50 yıl sonra iade etti
İngiltere'de Cambridge Üniversitesindeki bir kütüphane, 50 yıl önce ödünç alınan bir atlasın kütüphaneye iade edildiğini bildirdi. Atlasın, o dönem İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan'a ait 11 ayrıntılı harita içerdiği bildirildi.
Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity Hall'deki Jerwood Kütüphanesinden yapılan açıklamada, 1970'lerin başında bir lisans öğrencisi tarafından ödünç alınan kitabın, nadir yayımlanan bir 19. yüzyıl atlası olduğu belirtildi.
Öğrencinin kitabı aldığı döneme ait herhangi bir ödünç kaydı bulunmaması nedeniyle atlasın kütüphaneden alındığı tarihin kesin olarak bilinmediği ifade edilen açıklamada, 1856'da yayımlanan kitabın, ödünç alınan kişi tarafından üniversite buluşmasından sonra "tarihi, ilgi çekici eski bir atlas" notuyla iade edildiği belirtildi.
'GEÇ OLMASI, HİÇ OLMAMASINDAN İYİ'
Açıklamada, atlasın geri getirilmesi dolayısıyla minnettarlık duyulduğu vurgulanarak, "Kesinlikle geç olması hiç olmamasından daha iyidir" ifadesi kullanıldı.
Atlasın geç iadesi için cezanın yaklaşık 3 bin sterlin olduğuna işaret edilen açıklamada ancak üç yıldan bu yana gecikmiş cezaların alınmadığı vurgulandı.
Açıklamada, atlasın o dönem İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan'a ait 11 ayrıntılı harita içerdiği bildirildi.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- Erdoğan'a seçmenden kötü haber!
- MHP'li vekilden skandal Demirtaş açıklaması
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin kötü haber
- Ünlü şarkıcı uçak kazası kurbanı
- Lütfü Türkkan ilk kez konuştu