Kylie Jenner, '300 milyon takipçi' ile Instagram'ın yeni kraliçesi oldu

14 Ocak 2022 Cuma, 10:55

Jenner-Kardashian Ailesi'nin en küçük üyesi Kylie Jenner, sosyal medya platformu Instagram'da 300 milyon Instagram takipçi sayısına ulaşan ilk kadın ünvanının sahibi oldu.

Instagram'ın yeni kraliçesi unvanı onu aynı zamanda Cristiano Ronaldo'dan sonra (388 milyon) bu kadar yüksek bir takipçi sayısına ulaşan ikinci kişi yapıyor. Instagram'ın resmi hesabı 460 milyon ile platformun en çok takip edilen hesabı olarak başı çekiyor.

"ŞİRKETİ INSTAGRAM GELİRLERİMLE KURDUM"

NTV'nin aktardığı habere göre kozmetik milyoneri Kylie Jenner; dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder olma imkanı sağlayan şirketini, Instagram gelirleri sayesinden kurduğunu açıklamıştı.

Bu sözlerin ardında ise hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından Servetini kendi yapan en genç milyarder (Self Made Billionaire) seçildikten sonra gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek servetinin incelemeye alınması yatıyordu.