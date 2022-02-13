Kylie Jenner bebeğinin adını ilk kez açıkladı
Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan ABD'li model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, geçen hafta ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurmuştu. İlk çocukları Stormi Webster'ın doğum gününü kutladıktan bir gün sonra ikinci çocuklarını kucaklarına alan çiftten yeni bir hamle geldi. Jenner, bebeğinin adını ilk kez açıkladı.
Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuğunu kucağına aldı.
24 yaşındaki ünlü yıldız, cuma günü yaptığı Instagram paylaşımıyla, yeni doğan oğluna Wolf Webster adını koyduğunu duyurdu.
İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.
FARKLI TAHMİNLER YAPILMIŞTI
NTV'de yer alan habere göre; bebeğinin dünyaya geldiğini haberinin ardından Jenner'ın hayranları isim tahmini yapmaya başlamıştı. Jenner'ın doğum haberini verirken mavi kalp emojisi tercih etmesi nedeniyle cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılmıştı. Ancak ismiyLe ilgili farklı tahminler yapıldı.
Jenner'ın Instagram gönderisinin altındaki yorumlarda Jenner'ın aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının "melek" şeklinde yorumlar yazması, bebeğin adının Angel (Melek) olduğuna inanılmasına yol açtı.
Jenner ve Travis Scott, ikinci çocuklarını beklediklerini geçen eylül ayında doğrulamıştı. Yayınladıkları bir buçuk dakikalık video, Jenner'ın annesine haberi verdiği ve Kris Jenner'in, hayatının "en mutlu günlerinden" birini yaşadığını bildirdiği anları içeriyordu.
Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.
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