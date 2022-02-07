Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi
Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan ABD'li model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, pazar günü öğleden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Böylelikle Jenner ve Scott çifti, ilk çocukları Stormi Webster'ın doğum gününü kutladıktan bir gün sonra ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
Ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu doğurduğunu açıkladı. 24 yaşındaki model, yeni bebeğinin adını ise henüz açıklamadı. Paylaşımına mavi bir kalp koyan ve '2/2/22' notunu ekleyen Jenner'ın 2 Şubat Çarşamba günü doğum yaptığı tahmin ediliyor.
Instagram gönderisinde ayrıca yeni doğan bebeğin elinin 1 Şubat'ta 4 yaşına giren ablası Stormi tarafından tutulduğunu görülüyor.
Ünlü yıldızın arkadaşları ve ailesi de gönderiye karşı kayıtsız kalmadı. Kız kardeşi Kim Kardashian, bebek melek emojisi ve mavi bir kalple yorum yaparken, şarkıcı Normani birkaç kalp paylaştı. Kylie’nin en büyük kız kardeşi Kourtney Kardashian ise kırmızı bir kalp ve dua eden el emojisi ekledi.
Kylie’nin kız kardeşi Khloé Kardashian mavi kalp gönderirken, uzun zamandır arkadaşı Hailey Bieber buğulu gözlü emojiler paylaştı.
İkinci çocuğunun haberini verdikten kısa bir süre sonra Kylie, Instagram Hikayelerinde arkadaşlarından ve ailesinden aldığı çiçek buketlerinden bazılarını gösteren kısa bir klip de paylaştı. Mor güllerin üzerinde “Tebrikler Travis, Kylie ve Stormi! Çok heyecanlıyız ve seni çok seviyoruz. Kim, North, Saint, Chicago ve Psalm XOXO” notu görünüyordu.
24 yaşındaki Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. İkinci çocuklarını beklediklerini geçen yıl 7 Eylül'de duyurdular. Jenner, 2022'ye girerken yaptığı yeni yıl paylaşımında büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve "Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum” notunu yazmıştı.
2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.
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