Kylie Jenner çocuğunun adını değiştirdi
Reality show yıldızı Kylie Jenner, 11 aylık oğlunun adını değiştirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jenner, ilk kez oğlunun fotoğrafını paylaştı.
Ünlü model Kendal Jenner'ın kardeşi 25 yaşındaki Kylie Jenner, 2 Şubat 2022'de ikinci kez anne olmuştu.
Jenner, eski sevgilisi rapçi Travis Scott ile dünyaya gelen oğullarına ilk olarak Wolf adını vermişti, ancak kişiliğine uymadığına karar verdikten sonra adını değiştirmeyi seçtiler.
Jenner, sosyal medyada hesabı Instagram'dan 11 aylık oğlunun adının 'Aire' olduğunu duyurduğu paylaşımla da bebeğin yüzünü ilk defa göstermiş oldu.
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