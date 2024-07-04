La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peroš’un Mehmed: Fetihler Sultanı’tan ilk kareleri
Hollywood projelerinin aranılan oyuncularından Ghassan Massoud’un ardından Netflix’in ünlü dizisi La Casa de Papel’in Marsilya’sı Luka Peroš da Mehmed: Fetihler Sultanı’nın kadrosuna katıldı.
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonda da TRT ekranında iddialı bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam edecek. Usta oyunculardan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dev bütçeli dönem dizisinde La Casa de Papel’in Marsilya’sı Luka Peroš da Bizans’ın güçlü komutanı Giovanni Giustiniani’ye hayat verecek.
İstanbul’un Fethi sırasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani, Bizans İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, özellikle Savunma stratejileri ve askeri dehasıyla tanınmış ve şehrin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savunmasında kilit bir isim olmuştu.
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