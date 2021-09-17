Hollywood yıldızı Jane Powell yaşamını yitirdi
Hollywood müzikallerinin yıldızlarından Jane Powell 92 yaşında yaşamını yitirdi.
Hollywood'da müzikallerin altın çağının yıldızlarından Jane Powell 92 yaşında hayatını kaybetti.
Powell, daha önce kariyerindeki olumsuzluklar yüzünden mutsuz olduğunu dile getirirken gençliğini yaşayamamaktan şikayet etmişti.
1954 yapımı 'Yedi Kardeşe Yedi Gelin' ve 'Judy ile Randevu' gibi kült yapımlarla adını sinema tarihine yazdıran Powell'ın ölüm haberini arkadaşı Susan Granger verdi.
Jane Powell'ın yaşa bağlı hastalıklardan dolayı evinde öldüğü açıklandı.
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