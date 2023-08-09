Evde zeytin nasıl yapılır? En basit yöntemlerle zeytin kurma!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 06:38

Güncelleme: 09.08.2023 - 06:38

Zeytin, içeriğinde yüksek oranda barındırdığı vitaminler ve mineraller sayesinde doğanın insanlara sunduğu şifa kaynağı meyvelerden biridir. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan zeytinin tarihi, 8 bin yıl öncesine dayanır. Birçok efsaneye kaynak olan zeytin, eski uygarlıkların yazıtlarında ve kutsal kitaplarda da adı geçen bir meyvedir. Kahvaltı sofralarından eksik etmediğimiz zeytinin hasat zamanı her yörede farklıdır. Bu durum bölgenin sıcaklığına ve yağışına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her zeytin farklı zamanda kullanım amaçlarına bağlı olarak hasat edilmektedir. Genel olarak zeytin hasadı, Eylül ayının sonunda başlayıp aralık ayına kadar sürmektedir. Eylül ayına yaklaştığımız şu günlerde, zeytinleri evde tamamen doğal bir şekilde kışa hazırlamaya ne dersiniz? Basit adımları takip ederek, evde kendi salamura zeytinlerini hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı salamura zeytin tarifi…

EVDE ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Zeytin yapımı için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, zeytinlerin taze olmasıdır.



Satın aldığınız veya topladığınız zeytinlerim aralarında çürük veya yumuşamış olanlar varsa mutlaka ayıklayın.



Zeytini ayıkladıktan sonra kararmamaları için, bol su ile yıkayın ve suyunu süzün.



Ardından cam kavanoz veya pet şişenin içerisine zeytinlerinizi doldurun. Ancak aralarına kaya tuzu serpiştirmeyi ihmal etmeyin.





1 kilo zeytine, 2-3 yemek kaşığı kaya tuzu yeterli olacaktır. Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra kuru ve serin bir ortamda yan yatırarak bekletin.



2 günde bir kavanozu güzelce çalkalayın. Zeytinleri kavanozda yaklaşık 1 ay kadar bekletin.



Zaman içerisinde tuz erir ve zeytinlere lezzet verir.



Tuzlar tamamen eridiğinde kavanozun kapağını açın ve suyuyla birlikte zeytinleri küçük kavanozlara ayırın.



Zeytinin acı suyu ve üzerine ekleyeceğiniz ekstra içme suyuyla birlikte zeytinleri bir gece suda bekletip ertesi gün tüketebilirsiniz.





