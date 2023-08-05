Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Püf noktaları ile şıhıl mahşi tarifi…
Şıhıl mahşi bir çeşit kabak dolması türüdür. Hatay mutfağına özgü bir lezzet olan şıhıl mahşi, kabakların oyulup kızartılmasıyla hazırlanıyor. Kabaklar iç harç ile doldurulduktan sonra ise fırına veriliyor. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla şıhıl mahşi tarifi…
Hatay mutfağına özgü bir lezzet olan şıhıl mahşi, görüntüsü kabak dolmasını andırsana, farklı tekniklerle hazırlanıyor. Kabakların oyulup, kızartılmasıyla hazırlanıyor. Kabakların içi, nohut ve kıymalı harç ile doldurulduktan sonra ise fırına veriliyor. Yoğurtlu sos ile sunulan bu yemek, Güneydoğu mutfağının favorisi. İşte şıhıl mahşi tarifi…
ŞIHIL MAHŞİ
Malzemeler
1 kg kabak
500 gr orta yağlı dana kıyma
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 adet soğan
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
Maydanoz
Tuz, karabiber, pul biber
Salçalı sos için
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı kuru nane
Üzeri için
1 su bardağı yoğurt
1- 2 diş sarımsak
Yapılışı
Öncelikle kabakları yıkayın. Kabuklarını soymayın, sadece başını kesin. Çatal yardımıyla kabağın dışını çizerek şekil verin. Sonra kabakları ikiye bölüp içlerini alın. Kabağın içlerini saklayın, daha sonra iç harcında kullanılacak. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana kadar kızartın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Haşlanmış nohutu da ekleyin. En son ince doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın. Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun. Ayırdığınız kabak içinden üzerine bir parça ekleyin. Tepsiye veya fırın kabına dizin. Kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis esnasında üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis edin. Afiyet olsun!
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