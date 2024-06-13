Yayınlanma: 13.06.2024 - 18:05

Güncelleme: 13.06.2024 - 18:06

En sevilen kuruyemişlerden biri olan leblebi, düzenli tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlar. Düşük kalorili olması nedeniyle kilo vermek isteyenler için ideal bir atıştırmalıktır. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleriyle de dikkat çeker. Peki, bu enfes kuruyemişin vücuda yararları nelerdir? İşte leblebinin bilmediğiniz 7 harika faydası...

LEBLEBİNİN BİLMEDİĞİNİZ 7 HARİKA FAYDASI

1. Anne sütünü artırır:

Leblebi, folik asit bakımından zengin bir gıdadır ve hamilelik döneminde önerilir. Mide bulantısını önlemeye yardımcı olurken, anne adaylarının ihtiyaç duyduğu folik asiti karşılar. Emziren anneler için de faydalıdır; günlük bir avuç sarı leblebi tüketimi, anne sütü miktarını artırarak emzirme döneminde kolaylık sağlar.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Leblebi, yüksek vitamin ve mineral içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Şeker ve yağ içeren atıştırmalıkların yerine tercih edilebilecek bu lezzetli kuruyemiş, kış hastalıklarından korur. İshal durumunda da leblebi, ayran veya muz ile birlikte tüketildiğinde etkili olabilir.

3. Uzun süre tok tutar:

Diyet programlarında önemli bir yere sahip olan leblebi, ani acıkmaların önüne geçer ve mide yanmasını hafifletir. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi sağlar, böylece diyet sürecinde kaçamak yapmanızı engeller. Yemek vaktine kadar acıktığınızda bir avuç leblebitüketerek açlığınızı bastırabilirsiniz.

4. Kolesterolü dengeler:

Sarı leblebi üzerine yapılan araştırmalar, kötü kolesterol seviyesini düşürmede etkili olduğunu göstermektedir. Kötü kolesterol değeriniz yüksekse, günlük sarı leblebi tüketimi bu seviyeleri düşürmeye yardımcı olabilir. Kalp hastalıklarından korunmanın lezzetli yollarından biri olarak leblebi tüketimini deneyebilirsiniz.

5. Cilt hücrelerini yeniler:

Leblebi, hücre yenilenmesine destek olur ve cildi korur. Leblebi tozuyla yapılan maskeler, cildinizi daha canlı ve parlak hale getirebilir. Hem tüketerek hem de maske olarak kullanarak, leblebinin cildiniz üzerindeki faydalarını hissedebilirsiniz. Hücre yenileyici etkisiyle leke ve yaşlılık izlerini azaltır.

6. Kan şekerini düzenler:

Protein içeren leblebi, kan şekerini dengeleyerek acıkma ve yorgunluk hissini azaltır. Yolculuk sırasında veya dışarıda olduğunuzda, yanınızda leblebi taşıyabilirsiniz. Baş dönmesi ve yorgunluk hissettiğinizde leblebi tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

7. Kemik gelişimini destekler:

Kalsiyum içeren leblebi, diş ve kemik sağlığını korur. Düzenli leblebi tüketimi, ileri yaşlarda görülebilecek kemik erimesi riskini azaltır. Uzmanlar, ölçülü leblebi tüketiminin daha sağlıklı bir bedene ulaşmada önemli bir adım olduğunu vurgulamaktadır.