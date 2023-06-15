Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren açıklama
Bir yıldır lenfoma kanseri tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı. Özoğuz, "Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim" dedi.
Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyordu.
Bu süreçte müziğe ara veren 45 yaşındaki Özoğuz, "Tedavi bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yola devam" diyerek hastalığı atlattığını açıkladı.
"HER ŞEY YOLUNDA İLERLİYOR"
Özoğuz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın."
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