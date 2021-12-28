Linet'ten Eurovision açıklaması: Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi

28 Aralık 2021 Salı, 15:18

Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için XFactor yarışmasına katılan Linet, son durum hakkında bilgi verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; üçüncü tura kaldığını açıklayan şarkıcı, "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye’de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLIK İŞİNİ SEVMİYORUM"

Türkiye’den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek" dedi.

Linet geçen aylarda katıldığı XFactor yarışmasının eleme turunda İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söylemişti.

46 yaşındaki şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışlamıştı.