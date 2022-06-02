Kırmızı et üreticilerine verilen destek uzatıldı
Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidilerek, düzenlemedeki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.
Uygulamayla tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.
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