Moungi G. Bawendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Moungi G. Bawendi'nin çalışmaları neler?

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla Fransız Moungi G. Bawendi, ABD'li Louis E. Brus ve Rus Alekseyi I. Ekimov oldu. Peki, Moungi G. Bawendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Moungi G. Bawendi'nin çalışmaları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:28
Moungi G. Bawendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Moungi G. Bawendi'nin çalışmaları neler?
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Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı. Peki, Moungi G. Bawendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Moungi G. Bawendi'nin çalışmaları neler?

MOUNGİ G. BAWENDİ KİMDİR?

Moungi Gabriel Bawendi 15 Mart 1961'de Paris'te doğdu. Tunuslu matematikçi Mohammed Salah Baouendi ve Hélène Baouendi çiftinin oğludur. Fransa ve Tunus'ta yaşadıktan sonra Bawendi ve ailesi, çocukken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Harvard Üniversitesi'nden 1982 yılında A.B. derecesini aldı ve kimya alanında 1988 yılında Chicago Üniversitesi'nden Karl F. Freed ve Takeshi Oka ile çalışarak doktorasını tamamladı. Moungi Gabriel Bawendi, şu anda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Lester Wolfe Profesörü olarak görev yapmaktadır. Bawendi, 2020 yılında Clarivate Citation Laureate unvanını aldı. 2023 yılında Louis E. Brus ve Alexey Ekimov ile birlikte Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.


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