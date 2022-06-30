Survivor finalisti Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı'nın nişanlısı kim?

30 Haziran 2022 Perşembe, 11:17

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.





Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmış fakat Ogeday Girişken'den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmuştur. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır ayrıca Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak oynamıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

ADEM KILIÇCI'NIN NİŞANLISI KİM?

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı, Nil Şenver ile nişanlıdır.

NİL ŞENVER KİMDİR?

Nil Şenver 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Nil Şenver, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümünden mezun oldu.