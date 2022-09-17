Mabel Matiz: Herkesi LGBTİ+'larla dayanışmaya çağırıyorum

17 Eylül 2022 Cumartesi, 15:39

Kürşat Mican'ın başkanı olduğu Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, 18 Eylül'de İstanbul'da düzenlecek olan LGBTİ+ karşıtı mitinge yönelik tepkiler sürüyor. LGBTİ+’ların hedef haline getirildiği, nefret söylemi ve şiddet tehdidi içeren miting; Saraçhane Parkı'ndan başlayacak.

Birçok sivil toplum kuruluşu mitingin iptal edilmesi için başvuruda bulunurken, söz konusu etkinliğe tepkiler gelmeye de devam ediyor.

"AYRIMCILIK SUÇTUR"

Son olarak bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Mabel Matiz oldu. Matiz de LGBTİ+ karşıtı mitinge tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Matiz, "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur" ifadelerini kullandı.