Mabel Matiz saç estetiği yaptırdı! İşte son hali...

Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:25

Güncelleme: 02.03.2025 - 14:25

39 yaşındaki Mabel Matiz, "Fırtınadayım", "Öyle Kolaysa", "Antidepresan" ve "Müphem" gibi hit şarkılarıyla hafızalarda yer edinirken, imajında da büyük bir değişikliğe gitti.

Bir süredir saçlarını uzun kullanan Matiz, geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti.

Şarkıcı, katıldığı bir etkinlikte saç estetiği yaptırdığını açıkladı ve "Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım" dedi.

Yeni imajını Instagram hesabında paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar şarkıcının kısa saçını beğenirken, bazıları ise "Neden böyle bir şey yaptın?" şeklinde yorumlar yaptı.

Mabel Matiz’in yeni görünümü, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, takipçileri arasında farklı görüşler oluştu.