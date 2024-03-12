Madonna tekerlekli sandalyedeki hayranına bağırdı, sonra özür diledi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:31

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:31

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor.

Madonna Los Angeles'taki konserinde oturan bir dinleyiciye "Ne yapıyorsun orada oturarak? Neden oturuyorsun?" diye sordu.

Sahnenin kenarına giden Madonna, oturan dinleyicinin tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti.

Şarkıcı daha sonra "Ah tamam. Bunun için üzgünüm. Burada olduğunuza sevindim" dedi.



Şarkıcının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

