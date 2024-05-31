Madonna'ya 'cinsel içerikli konser' davası

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:23

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:24

Şarkıcı Madonna'nın 'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesi kapsamında mart ayında Inglewood'da verdiği konsere katılan Justen Lipeles adlı bir dinleyici, gösterinin "uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bıraktığı" suçlamasıyla Madonna'ya karşı harekete geçti.

Madonna'ya, konserleri için cinsel içerikli suçlaması yapan Justen Lipeles, seyircilerin "sahnede seks eylemlerini taklit eden üstsüz kadınları izlemeye zorlandığını" öne sürdü.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Justen Lipeles, mahkemeye sunduğu şikayetinde, "Tüketicileri sıcak, rahatsız arenalarda saatlerce beklemeye zorlamak ve onları hiçbir uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bırakmak, Madonna'nın hayranlarına karşı küstahça saygısızlığının göstergesidir" ifadesini kullandı.

HAVALANDIRMALAR KAPATILDI İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Justen Lipeles'in dava açmasına neden olan şey yalnızca cinsel içerikli konser değil, aynı zamanda stadyumda havalandırmaların kapatılmasıyla tüm seyircilerin sıcağa maruz bırakılmış olması.

Justen Lipeles, katıldığı konserde hayranlarının sıcaktan duydukları rahatsızlığı dile getirmeleri üzerine Madonna'nın kalabalığa kıyafetlerini çıkarmalarını söylediğini iddia etti.

6 AYRI SUÇTAN DAVA

Madonna'ya ve organizasyon şirketine yazılı sözleşmenin ihlali, yanlış beyan, duygusal sıkıntı ve yanlış reklam da dahil olmak üzere altı suçtan dava açan Lipeles, şikayetinde gösterinin başlama zamanı konusunda da aldatıldığını öne sürdü.

İddia sahibi, konser saatinin 20.30 olarak açıklanmasına rağmen 22.00'de başladığını söyledi. Lipeles, ayrıca şarkıcının konseri canlı değil playback şeklinde verdiğini de iddia etti.