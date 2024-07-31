Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku

Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 17:00

Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan 30 yaşındaki Linda De Sousa Abreu, 27 Haziran'da bir mahkumla seks yaparken yakalanmasının ardından 29 Temmuz Pazartesi günü görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

LadBible'da yer alan habere göre De Sousa, 'ömür boyu hapis' cezasıyla karşı karşıya.

İNTERNETE SIZDI...

Savcılar De Sousa'nın, Londra'nın Kensington kentinde gerçekleştirilen 82 bin dolarlık (2,7 milyon TL) bir lüks eşya soygunu nedeniyle hapis yatan mahkum Linton Weirich ile söz konusu videoda isteyerek yer aldığını belirtti.

Londra'nın güneybatısındaki Fulham'da yaşayan, evli ve bir çocuk sahibi olduğu belirtilen De Sousa, polis soruşturması sonucu bu ayın başlarında tutuklandı.

Abreu, çıkarıldığı ilk duruşmada 'kamu görevini kötüye kullanma' suçunu kabul etti ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Avukatları konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Olaya ilişkin video, sosyal paylaşım ağı TikTok'a sızmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve Birleşik Krallık cezaevlerindeki güvenlik durumu sorgulanmıştı.

İNGİLİZ YASALARI NE DİYOR?

İngiliz basını, kamu görevini kötüye kullanmanın, Birleşik Krallık yasalarına göre en fazla müebbet hapis cezası alan genel hukuk suçlarından biri olduğunu bildirdi.

Sahip olunan kamu görevinin yetki veya sorumluluklarının kasıtlı olarak ihmal edilmesi veya kötüye kullanılması ile ilgili olan bu suçla ilgili uzmanlar görüşlerini paylaştı.

Kraliyet Savcılık Servisi'nden Tetteh Turkson şunları söyledi:

"Bu olayda, halkın güveni şok edici bir şekilde ihlal edilmiştir. De Sousa, açıkça sorumluluktan kaçacağını düşünen hevesli bir katılımcıdır. Mahkeme, bu şekilde davranan hiçbir cezaevi görevlisinin mazereti olamayacağının farkındadır ve sahip oldukları gücü kötüye kullananları cezalandırmakta asla tereddüt etmeyecektir. De Sousa, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşecektir..."