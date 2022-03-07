Seren Serengil'den 'Bergen' çıkışı: 'Kıro kadınlara yakışıyor'

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:42

Acıların kadını' olarak bilinen ve arabeskin en önemli isimlerinden Bergen'in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmi, 4 Mart’ta beyazperdede izleyicisiyle buluştu. 'Bergen' filmi ile birlikte, ‘Bergen'e Saygı’ albümü de 8 Mart’ta piyasada olacak.

Albümde, 8 ünlü şarkıcı, kendi müzik tarzında Bergen’in unutulmaz 8 şarkısını seslendirdi. Çalışmada Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin gibi isimler yer aldı.

Söylemezsem Olmaz'daki yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil'den de Bergen albümü ile ilgili bir yorum geldi. Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikâyesini konu alan "Bergen" adlı filmi izleyen Seren Serengil albümü de dinledikten sonra paylaşım yaptı.

Gülşen, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı seslendirmiş, ünlü sanatçının şarkıyı yorumlaması sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

'KIRO' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Seren Serengil açıklamasında, "Bergen'in gırtlağına sahip olan tek isim Mehtap Yılmaz. Onun dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi. Arabesk şarkıları mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kıro bir kadın değil. Bu büyük bir eksik" diyerek dikkat çekti.

"KIRO KADINLARA YAKIŞIYOR"

Sözlerini sürdüren Serengil, "Arabesk müzik en çok kıro kadınlara yakışıyor" sözlerini kullandı. Serengil'in bu çıkışı sosyal medyada bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.