'Mandıra Filozofu' Müfit Can Saçıntı'dan o habere sert tepki: 'Herkese kolayca iftira atılan bu dönemde benim payıma da bu düştü'

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin milletvekili, gazeteci, psikolog ve yazarların katılacağı söyleşi programları için 20 milyon TL ödeyeceği iddia edildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Konya Büyükşehir Belediyesi 6 farklı söyleşi için sözleşme imzaladı. Söyleşiler için, gazeteciler Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, psikiyatrist-yazar Kemal Sayar, psikolog-yazar Hatice Kübra Tongar, şair Nurullah Genç, YouTuber Sevda Türküsev’in isimleri belirlendi.

Haberdeki iddiaya göre, sözleşme imzalanan isimler arasında oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı da yer aldı. Ancak Saçıntı iddiayı sert bir dille yalanladı.

"BENİM PAYIMA DA BU DÜŞTÜ"

X hesabı üzerinden sözlü açıklamasının yer aldığı videosunu paylaşan Saçıntı,"Bu açıklamayı yapmak için sinirimin geçmesini bekledim. 41 yıllık sanat hayatım var. 41 yıl boyunca hiçbir iktidarın değil yanında, altında üstünde hiçbir yerinde bulunmadım. Herhangi bir belediyenin değil 20 milyon liralık ihalesi, 2 kuruşluk ihalesinin altında imzamı göremezsiniz" dedi.

"Bütün bunlar da gizli saklı değil, herkes de biliyor. 'Herkes biliyorsa niye açıklıyorsun?' diyeceksiniz, açıklamıyorum, açıklamak zorunda bırakılıyorum. 41 yıldır ismime, soy ismine değil kara leke, gölge düşmesin diye çok sıkıntılar çektim. Sıkıntı edebiyatı yapmak istemiyorum" diyen Saçıntı, sözkonusu haberle isminin karalanmaya çalışıldığını söyledi.

Saçıntı, "Keşke bu haberi yapanlar resmim yerime imzamı gösterselerdi. Herkese kolayca iftira atılan bu dönemde benim payıma da bu düştü" diyerek iddianın belgesinin ortaya konulmasını istedi.