Mandoliniyle çığır açmıştı: Ünlü müzisyen Roland White kalbine yenik düştü
Şarkıcı ve mandolin üstadı Roland White, 83 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıllık kariyere sahip olan White'ın kalp krizi sonucu öldüğü eşi Diane Bouska tarafından açıklandı.
Fotoğraf: mountainhomemusiccompany.com
Country-rock'ın önemli temsilcilerinden olan 83 yaşındaki ünlü
müzisyen Roland White öldü. Country Boys ile yaptığı çıkışla dikkat çeken
White, 60'lardaki rock rüzgarına ilham vermişti.
70 yıllık kariyere sahip olan White'ın kalp krizi sonucu
öldüğü eşi Diane Bouska tarafından açıklandı.
Haber Global’de yer alan habere göre; mandoliniyle geleneksel
bluegrass'ın sınırlarının dışına çıkan, etkili vokaliyle takdir gören Roland
White, ilk olarak 50'lerin sonlarında kardeşleri Eric ve Clarence'tan oluşan
Country Boys grubuyla boy gösterdi. Grubun adı daha sonra Kentucky Colonels
olarak değiştirildi.
ALBÜMLERİ ROL MODEL OLDU
Bluegrass grubu olan Country Boys resmen müzik dünyasına
damgasını vurdu. Doc Watson'dan ilham alan Clarence, gitarın bluegrass'taki
rolünü yeniden tasarlayarak gitarı ritmik bir araç olmaktan kurtardı.
Kentucky Colonels adını aldıktan sonra grup 1964 tarihli
Appalachian Swing albümüyle bluegrass'ın en iyi albümlerinden birine imza attı.
Roland ve Clarence'ın yanı sıra banjoda Billy Ray Latham, basta Roger Bush,
kemanda Bobby Slone ve Leroy Mark'ın yer aldığı albüm repertuar ve teknik
açıdan bir mihenk taşı oldu.
Byrds ve Buffalo Springfield gibi country rock grupları da
bu albümden etkilendi. Albümün bu kadar başarılı olmasında White'ın mandolininin
de etkisi büyüktü.
White 1966 yılında Nashville'e taşınması ve Billy Monroe ile
çalışmaya başlaması üzerine dağıldı. White 2 yıl sonra Nashville Grass'ta
mandolin çalmaya başladı.
GRUBU YENİDEN TOPLARKEN YAŞANAN TRAJEDİ
1973 yılında buradan da ayrılan White kardeşleri ve Herb
Pedersen ile birlikte New Kentucky Colonels'i kurmak yeniden bir araya
geldiğinde trajik bir olay meydana geldi. Kardeşi Clarence White, Palmdale'de
bir kulübün önünde sarhoş bir sürücü tarafından öldürüldü. Bu olayın ardından grup
kurma fikrinden vazgeçildi.
23 Nisan 1938 tarihinde Madawaska'da doğan White, marangoz
olan babasının müziğe olan ilgisi sayesinde bu dünyaya katıldı. Annesi ev
hanımıydı. Babası Kanada'nın Fransız bölgesinden gelmişti. Evde Fransızca
konuşuyordu. Roland doğana kadar ailenin soyadı LeBlanc'tı. Roland doğmadan
önce İngilizce karşılığı olan White'a çevrildi. Aile 1954'te Güney
Kaliforniya'ya taşındı burada country müzik çalmaya başladı. 1957'de bu kez
Burbank'e yerleştiler. Kardeşler burada bir yetenek yarışmasını kazandı ve
gitarist Joe Maphis'in dikkatini çektiler.
Ondan sonra yolları açıldı. 1973'te kardeşleri Clarence'in
öldürülmesinin ardından White, Country Gazette grubuna katıldı, turneye çıktı,
albüm yaptı. Bir yandan da "I Wasn't Born to Rock'n Roll" adlı solo
bir albüm çıkardı ve çok başarılı oldu.
GRAMMY'YE ADAY OLDU
1987'de Country Gazette'ten ayrıldı. Nashville Bluegrass
Band'e katıldı. Burada 1993 ve 1995 yıllarında iki Grammy ödüllü albüm kaydında
yer aldı.
2000 yılında Roland White Band'i kurdu ve grubun ilk albümü
"Jelly on My Tofu" Grammy'ye aday gösterildi.
Aynı zamanda bir mandolin öğretmeni olan White, birçok eğitici kitap ve video da yayınladı. 2018 yılında Uluslararası Bluegrass Müzik Derneği'nin Onur Listesi'ne seçildi.
BLUEGRASS NEDİR?
Bluegrass, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kısmından gelen geleneksel bir müzik türü. Özellikle fakir ve geri kalmış Appalachia bölgesinde yaşayan İrlanda ve İskoçya kökenli insanlar tarafından çalınır. Müzikte İrlanda müziğinin büyük etkisi vardır. Genellikle gitar, mandolin ve keman gibi aletler kullanılır.
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