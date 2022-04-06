Mandoliniyle çığır açmıştı: Ünlü müzisyen Roland White kalbine yenik düştü

06 Nisan 2022 Çarşamba, 10:27

Fotoğraf: mountainhomemusiccompany.com



Country-rock'ın önemli temsilcilerinden olan 83 yaşındaki ünlü müzisyen Roland White öldü. Country Boys ile yaptığı çıkışla dikkat çeken White, 60'lardaki rock rüzgarına ilham vermişti.

70 yıllık kariyere sahip olan White'ın kalp krizi sonucu öldüğü eşi Diane Bouska tarafından açıklandı.

Haber Global’de yer alan habere göre; mandoliniyle geleneksel bluegrass'ın sınırlarının dışına çıkan, etkili vokaliyle takdir gören Roland White, ilk olarak 50'lerin sonlarında kardeşleri Eric ve Clarence'tan oluşan Country Boys grubuyla boy gösterdi. Grubun adı daha sonra Kentucky Colonels olarak değiştirildi.

ALBÜMLERİ ROL MODEL OLDU

Bluegrass grubu olan Country Boys resmen müzik dünyasına damgasını vurdu. Doc Watson'dan ilham alan Clarence, gitarın bluegrass'taki rolünü yeniden tasarlayarak gitarı ritmik bir araç olmaktan kurtardı.

Kentucky Colonels adını aldıktan sonra grup 1964 tarihli Appalachian Swing albümüyle bluegrass'ın en iyi albümlerinden birine imza attı. Roland ve Clarence'ın yanı sıra banjoda Billy Ray Latham, basta Roger Bush, kemanda Bobby Slone ve Leroy Mark'ın yer aldığı albüm repertuar ve teknik açıdan bir mihenk taşı oldu.

Byrds ve Buffalo Springfield gibi country rock grupları da bu albümden etkilendi. Albümün bu kadar başarılı olmasında White'ın mandolininin de etkisi büyüktü.

White 1966 yılında Nashville'e taşınması ve Billy Monroe ile çalışmaya başlaması üzerine dağıldı. White 2 yıl sonra Nashville Grass'ta mandolin çalmaya başladı.

GRUBU YENİDEN TOPLARKEN YAŞANAN TRAJEDİ

1973 yılında buradan da ayrılan White kardeşleri ve Herb Pedersen ile birlikte New Kentucky Colonels'i kurmak yeniden bir araya geldiğinde trajik bir olay meydana geldi. Kardeşi Clarence White, Palmdale'de bir kulübün önünde sarhoş bir sürücü tarafından öldürüldü. Bu olayın ardından grup kurma fikrinden vazgeçildi.

23 Nisan 1938 tarihinde Madawaska'da doğan White, marangoz olan babasının müziğe olan ilgisi sayesinde bu dünyaya katıldı. Annesi ev hanımıydı. Babası Kanada'nın Fransız bölgesinden gelmişti. Evde Fransızca konuşuyordu. Roland doğana kadar ailenin soyadı LeBlanc'tı. Roland doğmadan önce İngilizce karşılığı olan White'a çevrildi. Aile 1954'te Güney Kaliforniya'ya taşındı burada country müzik çalmaya başladı. 1957'de bu kez Burbank'e yerleştiler. Kardeşler burada bir yetenek yarışmasını kazandı ve gitarist Joe Maphis'in dikkatini çektiler.

Ondan sonra yolları açıldı. 1973'te kardeşleri Clarence'in öldürülmesinin ardından White, Country Gazette grubuna katıldı, turneye çıktı, albüm yaptı. Bir yandan da "I Wasn't Born to Rock'n Roll" adlı solo bir albüm çıkardı ve çok başarılı oldu.

GRAMMY'YE ADAY OLDU

1987'de Country Gazette'ten ayrıldı. Nashville Bluegrass Band'e katıldı. Burada 1993 ve 1995 yıllarında iki Grammy ödüllü albüm kaydında yer aldı.

2000 yılında Roland White Band'i kurdu ve grubun ilk albümü "Jelly on My Tofu" Grammy'ye aday gösterildi.

Aynı zamanda bir mandolin öğretmeni olan White, birçok eğitici kitap ve video da yayınladı. 2018 yılında Uluslararası Bluegrass Müzik Derneği'nin Onur Listesi'ne seçildi.

BLUEGRASS NEDİR?

Bluegrass, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kısmından gelen geleneksel bir müzik türü. Özellikle fakir ve geri kalmış Appalachia bölgesinde yaşayan İrlanda ve İskoçya kökenli insanlar tarafından çalınır. Müzikte İrlanda müziğinin büyük etkisi vardır. Genellikle gitar, mandolin ve keman gibi aletler kullanılır.