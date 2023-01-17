Marvel'ın yıldızından kötü haber: Tam dönüşü 2 yıl sürebilir
Yeni yılın ilk gününde kar kürerken bir kaza geçiren ve durumu ağır olan ünlü aktör Jeremy Renner'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi.
1 Ocak 2023’te kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ABD’li oyuncu Jeremy Renner’ın (52) iyileşmesinin yıllar süreceği ve durumunun “herkesin bildiğinden daha kötü” olduğu iddia ediliyor.
Bir aile üyesine yardım etmek isterken kar küreme aracının altında kalarak yoğun bakıma kaldırılan ve sağlık durumu bir süre ciddiyetini koruyan aktör, Instagram'da bir selfie paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söylemişti.
Ancak künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren Renner’ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.
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