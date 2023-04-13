Mary Quant kimdir? Mary Quant neden hayatını kaybetti? Mary Quant'ın yaşamı...

Yayınlanma: 13.04.2023 - 18:34

Güncelleme: 13.04.2023 - 18:34

İngiliz moda tasarımcısı Mary Quant yaşamını yitirdi. Quant, modada o yılların yeni özgür kadın imajıyla özdeşleşen mini eteğin bütün dünyada yaygınlaşmasını sağlayan kişi olarak tanınıyor.



MARY QUANT KİMDİR?

1930 yılının 11 Şubat günü Londra'nın güneydoğusundaki mahallelerden birinde doğan Mary Quant'ın anne ve babası Galler kökenli öğretmenlerdi.

1950 yılında Goldsmiths'den sanat eğitimi diplomasını aldı. Okulda daha sonra onun kendi markasını yaratmasına destek olan eşi Alexander Plunket Greene ile de tanışmıştı.

Çiçeği burnunda tasarımcı kendi ürünlerini yapmadan önce bir süre bir kadın şapkası atölyesinde staj yaptı.

1955 yılında ise Londra'nın Chealsea semtindeki Kings Road'da Bazaar adlı ilk butiğini açtı.

En çok da 1960'lı yılların yeni özgür kadın imajını simgeleyen mini etekle tanındı.

Aslında etek boyları 1950'lerden beri kısalmaya başlamıştı ama onu dünyanın dört bir yanında popüler bir tarz haline getiren Quant oldu.

Quant aynı zamanda saç modeli de en çok taklit edilen kadınlardan biri oldu.

Dönemin efsanı saç tasarımcısı Vidal Sassoon'un kestiği ve Quant'ın adını verdiği beş noktalı bob saç modeli, 1950'lerin romantik dalgalı kadın saçının tam zıddı gibiydi.

1966 yılında modaya katkılarından dolayı Kraliyet başarı ödülüne layık görüldü.

1970'e gelindiğinde giysi tasarımından uzaklaşmaya başladı ve kozmetik ve parfümle ilgilenmeye ve kendi markasını üretmeye girişti.

Daha sonra çekildiği kozmetik girişimini 2000 yılında bir Japon şirketine sattı.

2012 yılında verdiği bir mülakatta "Bu kadar başarılı olmanız sizi şaşırtıyor mu?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Çoğu zaman 'Tanrım, ne kadar harikulade bir hayatın oldu, ne şanslısın' dedim kendime. Hep düşündüm 'Amma şanslısın be kadın! Nasıl bu kadar keyifli bir hayat sürebildin?' diye."

Quant, 2015 yılında asalet unvanı da almıştı.

MARY QUANT NEDEN ÖLDÜ?

Ailesi, ünlü modacının İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde "huzur içinde" yaşama veda ettiğini duyururken onu "20. yüzyılın uluslararası düzeyde en çok tanınan moda tasarımcılarından biri ve sıra dışı bir yaratıcı" olarak tanımladı.



