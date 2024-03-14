Tüm gün oturuyorsanız şu an yapmanız gereken hareketler: Sırtınızı ve belinizi rahatlatmanız için uzmanlar öneriyor...

Yayınlanma: 14.03.2024 - 22:14

Güncelleme: 14.03.2024 - 22:14

Günümüzün hareketsiz yaşam tarzı, ihmal ettiğimizde pek çok soruna yol açabilir. Uzun saatler boyunca oturmak, belirli kas gruplarının sıkılaşmasına ve esnekliğin azalmasına neden olabilir. Ancak, bu sorunları önlemenin ve hafifletmenin bir yolu var: esneme hareketleri.

Kalçalarınızı esnetmek, bel ağrısını hafifletmek ve vücudunuzun dengesini sağlamak için son derece önemlidir. İşte, sizi rahatlatacak 8 esneme hareketi!

Uzun süre hareketsiz kaldığınızda, kalçalarınızın ve çevresindeki kasların sıkılaşması bel ağrısına neden olabilir. Bu durumu önlemenin en etkili yollarından biri, düzenli olarak esneme hareketleri yapmaktır. Bu hareketler, esnekliğinizi artırır, kasları gevşetir ve belirli kas gruplarının dengelenmesine yardımcı olur.

SİZİ RAHATLATACAK 8 HAREKET

1 - Sandalyede otururken, omurganızı döndürerek üst omurgayı esnetin.

2 - Ayakta dururken bir bacağınızı diğerinin üzerine geçirin ve kalçanızı dışarı doğru itin.

3 - Sırtüstü yatın ve bir bacağınızı diğerinin üzerine yerleştirin. Karşı elinizle dizinizi hafifçe çekerek esnemeyi artırın.

4- Bu hareket, kalça fleksörlerini esnetmek için idealdir. Ayakta başlayın ve bir bacağınızı öne doğru büyük bir adım atın. Öne doğru eğilerek gerilimi hissedin. Ardından, diğer bacakla tekrarlayın.

5 - Ayakta dururken bir bacağınızı yukarı doğru kaldırın ve önünüze doğru eğilin. Bu hareket, hamstring kaslarınızı esnetir.

6 - Ayakta dururken bir bacağınızı yan tarafa doğru itmeyi deneyin.

7 - Normalde durduğunuz gibi durun ve bir dizinizi öne doğru kaldırarak hareket ettirin.

8 - Ayakta dururken, bir ayağınızı sandalyeye koyarak ve diğerini geriye doğru iterek kalça fleksörlerinizi esnetin.