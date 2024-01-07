MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...
MasterChef Allstar uzun bekleyişin ardından final bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in final bölümü; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yönetiminde ekranlardaki yerini aldı. Peki, MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...
MasterChef Allstar TV8 ekranlarında final bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Finale kalan yarışmacılar 90 dakikada Somer, Mehmet ve Danilo şef için 3 farklı türde üçer tabak hazırlayacak. Büyük final için yarışmacılar önlüklerini giydi. Peki, MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...
MASTERCHEF ALLSTAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Allstar'da beklenen gün geldi. Finale kalan Tahsin ve Esra 90 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerinden her bir yemek için 3'er tabak çkaracak. Puanlamanın ardından canlı yayın ile yarışmacılardan kazanan isim açıklanacak...
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