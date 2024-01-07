Yayınlanma: 07.01.2024 - 20:05

Güncelleme: 07.01.2024 - 20:05

MasterChef Allstar TV8 ekranlarında final bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Finale kalan yarışmacılar 90 dakikada Somer, Mehmet ve Danilo şef için 3 farklı türde üçer tabak hazırlayacak. Büyük final için yarışmacılar önlüklerini giydi. Peki, MasterChef Allstar şampiyonu kim oldu? Şampiyonların sezonun birincisi belli olacak...

MASTERCHEF ALLSTAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Allstar'da beklenen gün geldi. Finale kalan Tahsin ve Esra 90 dakikada başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerinden her bir yemek için 3'er tabak çkaracak. Puanlamanın ardından canlı yayın ile yarışmacılardan kazanan isim açıklanacak...