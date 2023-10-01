Masterchef Allstar'da 1 Ekim'de kim elendi? Masterchef'e veda eden isim...
Masterchef Allstar'da 12. hafta geride kaldı.Şampiyonların da kadroya eklenmesinin ardından kıyasıya rekabet kaldığı devam ediyor. Allstar'da potaya giren isimler herkesi şaşırtmıştı... Peki? Masterchef Allstar'da 1 Ekim'de kim elendi? Masterchef'e veda eden isim...
Masterchef Allstar'da 12. haftada oynanan 3 takım oyunun ardından 6 isim potaya girmişti. Ardından cumartesi günü yayımlanan bölümde son aday da belirlendi. Peki bu 7 isimden elenen kim oldu?
MASTERCHEF'TE POTADA KİMLER VAR?
Oynanan takım oyunlarının ardından kırmızı takımdan Eren, Batuhan, Esra, Kıvanç; mavi takımdan Tanya, Barış potaya giren isimler olmuştu. Son olarak cumartesi yayımlanan bölümde Masterchef'in ilk şampiyonu Uğur potaya eklendi.
POTADAN KURTULAN İSİMLER...
Allstar'da eleme heyecanı başladı. İlk turda şefler yarışmacılardan porçini mantarı ve keçi tereyağı kullanarak 45 dakikada gecenin en başarılı tabaklarını istedi...
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