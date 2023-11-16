Masterchef Allstar'da 16 Kasım'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

Masterchef Allstar'da 19. hafta büyük bir heyecanla başladı. Tanya'nın vedasının ardından 13 kişi kalan Masterchef yarışmacıları takım oyunlarında üstünlük sağlamak ve bu hafta da kadrodaki yerlerini kaybetmemek istiyor. Peki, Masterchef Allstar'da 16 Kasım'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:25
Masterchef Allstar'da 16 Kasım'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?
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Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef Allstar'da 16 Kasım'da takım oyununu kim kazandı? Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı su böreğini yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Barbaros oldu. Barbaros kırmızı takımın kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Barbaros

Sergen

Tahsin

Ayaz

Dilara

Cemre

Alican

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Tolga

Hasan

Eren

Kıvanç

Esra

Batuhan

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

İki takım oyunu geride kaldı. Eşitliğin olduğu haftada her iki takımdan da ikişer yarışmacı potada yer alıyor. 

Mavi takım ilk takım oyunu kaybederek potaya Dilara ve Ayaz'ı soktu. İkinci takım oyununu kaybeden kırmızı takımda ise potada Eren ve Batuhan yer alıyor.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

Her iki takım da haftanın kazananı olmak için üçüncü takım oyununda önlüklerini giydi. Günün konsepti İtalyan Mutfağı. 


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