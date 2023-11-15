Masterchef Allstar'da Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef'te 15 Kasım'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
Masterchef Allstar'da 19 hafta büyük bir heyecanla başladı. Tanya'nın vedasının ardından 13 kişi kalan Masterchef yarışmacıları takım oyunlarında üstünlük sağlamak ve bu hafta da kadrodaki yerlerini kaybetmemek istiyor. Peki, Masterchef Allstar'da Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef'te 15 Kasım'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef Allstar'da Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef'te 15 Kasım'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı su böreğini yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Barbaros oldu. Barbaros kırmızı takımın kaptanı olarak Tolga'yı seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Barbaros
Sergen
Tahsin
Ayaz
Dilara
Cemre
Alican
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Tolga
Hasan
Eren
Kıvanç
Esra
Batuhan
İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk takım oyununda konsept Doğu Ekspresi'ydi. Kırmızı takımın kaptanı Tolga, kaptanlık düellosunu kazanan isim olduğu için kırmızı takım yemekleri biliyordu. Gecenin yemekleri:
Sazan balığı köftesi
Tuvalak
Nevzine
Pehli
Pirpirim Aşı
Kesme Çorba
Kars Böreği
Gecenin kazananı 4-3'lük skorla kırmızı takım oldu?
HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Baş başa geçen gecede mavi takım hüsrana uğrayarak bireysel dokunulmazlık turuna çıktı. Şefler tarafından istenen yemek Shepherd's Pie oldu. En başarılı tabağı çıkaran isim Cemre oldu. Cemre, potanın ilk adayı olarak Dilara'yı seçti. Yapılan oylamanın ardından ise potaya giren ikinci isim Ayaz oldu.
HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te ikinci takım oyununda Türk Devlet Teşkilatı ülkelerinden yemekler yapılacak:
Orama
Pirohu
Lagman
Tuy Palovi
Doğrama
Lüle Kebabı
Somloı Galuska
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