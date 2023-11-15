Yayınlanma: 15.11.2023 - 19:30

Güncelleme: 15.11.2023 - 19:30

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef Allstar'da Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef'te 15 Kasım'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Allstar'da pazartesi günü yayımlanan bölümde yarışmacılar en başarılı su böreğini yaparak mavi takımın kaptanı olmak için önlüklerini giydi. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabağın sahibi Barbaros oldu. Barbaros kırmızı takımın kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Barbaros

Sergen

Tahsin

Ayaz

Dilara

Cemre

Alican

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Tolga

Hasan

Eren

Kıvanç

Esra

Batuhan

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk takım oyununda konsept Doğu Ekspresi'ydi. Kırmızı takımın kaptanı Tolga, kaptanlık düellosunu kazanan isim olduğu için kırmızı takım yemekleri biliyordu. Gecenin yemekleri:

Sazan balığı köftesi

Tuvalak

Nevzine

Pehli

Pirpirim Aşı

Kesme Çorba

Kars Böreği

Gecenin kazananı 4-3'lük skorla kırmızı takım oldu?

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Baş başa geçen gecede mavi takım hüsrana uğrayarak bireysel dokunulmazlık turuna çıktı. Şefler tarafından istenen yemek Shepherd's Pie oldu. En başarılı tabağı çıkaran isim Cemre oldu. Cemre, potanın ilk adayı olarak Dilara'yı seçti. Yapılan oylamanın ardından ise potaya giren ikinci isim Ayaz oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te ikinci takım oyununda Türk Devlet Teşkilatı ülkelerinden yemekler yapılacak:

Orama

Pirohu

Lagman

Tuy Palovi

Doğrama

Lüle Kebabı

Somloı Galuska