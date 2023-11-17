Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım'da Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
Masterchef Allstar'da bugün günlerden ödül oyunu... Kaptanlık oyunu ve 3 takım oyunun ardından kırmızı takımdan 4, mavi takımdan ise 2 kişi potaya girdi. Sırada ise ödül oyunu var. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım'da Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 20 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini buldu. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
ELEME ADAYLARI KİM?
Haftanın eleme adayları: Batuhan, Hasan, Tolga, Eren, Ayaz ve Dilara oldu. Cumartesi günü yayımlanacak bölümde 7. eleme adayı da belirlenecek.
ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Mavi takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. Aydın yemeklerinin yapılacağı gecede yarışmacılar kıyasıya yarışacak.
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