Masterchef Allstar'da ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım'da Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:36

Güncelleme: 17.11.2023 - 19:36

Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 20 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini buldu. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adayları: Batuhan, Hasan, Tolga, Eren, Ayaz ve Dilara oldu. Cumartesi günü yayımlanacak bölümde 7. eleme adayı da belirlenecek.

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Mavi takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. Aydın yemeklerinin yapılacağı gecede yarışmacılar kıyasıya yarışacak.