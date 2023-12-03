Masterchef'te eleme adayları iddialı: 'Ben elenmem...'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:31

Masterchef Allstar'da 21. hafta geride kaldı. Kıyasıya rekabetin baş gösterdiği haftada yarışmacılar önce takım oyununu kazanmak için ardından ise potaya girmemek için ter döktü. Bazılarının çabasının yetmediği haftada 4 isim eleme potasına dahil oldu. Bu isimlerin kimler olduğu, pazar akşamı yayımlanan bölümde kimlerin eleme turundan çıktığı ve kimin elendiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar'da kimler potadan kurtuldu, kim elendi? İşte 26 Kasım Masterchef'ten elenen isim...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alican'ın vedasının ardından Allstar'da 11 kişi kalan Masterchef yarışmacıları kaptanlık oyununu kazanarak haftaya gücel bir başlangıç yapmak için önlüklerini giydi. Şeflerin yarışmacılardan Şekerpare istediği gecede en başarılı bulunan isim Hasan oldu.

Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Barbaros'u seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Hasan

Tahsin

Sergen

Tolga

Dilara

Batuhan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Barbaros

Eren

Kıvanç

Cemre

Esra

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı Sergen'in kazandığı bölümde yapılan oylamanın ardından eleme potasına giren isim Tolga oldu.

Haftanın ikinci takım oyununda kazanan yine kırmızı takım oldu. Yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağa imza atan isim Batuhan oldu. Geride kalan iismlerin yer aldığı oylama sonucu ise haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Dilara oldu.

Haftanın son takım oyunun kaybeden takım bu sefer Barbaros kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Kıvanç'ın bireysel dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede yapılan oylamanın ardından potaya giren isim Eren oldu.

Perşembe günü yapılan çift turlu dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son eleme adayı olarak belirlenen isim Esra oldu.

Böylece haftanın eleme adayları mavi takımdan Tolga ve Dilara, kırmızı takımdan ise Eren ve Esra olarak belirlendi.

ALLSTAR'IN 11'İNCİSİ BELLİ OLACAK...

Ayva ve pembe tane biberin kullanılarak yapılacağı yemeklerde her bir yarışmacı en iyi puana ulaşmak için savaşacak. İkinci turda ise menüde Uskumru Dolması var. Gecenin en düşük puanına sahip olan isim ise Masterchef Allstar'ın 11'incisi olarak veda edecek.